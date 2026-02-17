Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 10:57

Командование ВСУ уличили в ложных отчетах о победах

МО: командование ВСУ жертвует бойцами под Купянском ради ложных отчетов

Командование ВСУ удерживает подразделения на Купянском направлении из-за ложных докладов о победах, сообщили в Министерстве обороны РФ. Таким образом Киев жертвует военнослужащими, запрещая отступать, ради мнимости.

Отойти с позиций, ставшее заложником своих «победных» докладов о якобы успешных действиях на Купянском направлении, командование бригад им просто не позволяет, — сообщили в оборонном ведомстве.

В МО РФ также рассказали, что на Купянском направлении украинские военнослужащие оказались в «ледяном аду». Чередующиеся дожди и заморозки вынуждают солдат ночевать в окопах под открытым небом.

Тем временем военный журналист полковник в отставке Геннадий Алехин рассказал, что обстановка вокруг Купянска сложная, российским подразделениям приходится зачищать объекты с подземными коммуникациями. По его словам, таким объектом стало железнодорожное депо в поселке Купянск-Узловой.

Ранее появилась информация, что командование украинских войск продолжает стягивать иностранных наемников на линию соприкосновения в Запорожской области. По словам военного аналитика Андрея Марочко, очередное подразделение, полностью укомплектованное бойцами из-за рубежа, было замечено в районе города Орехова.

