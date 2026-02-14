ВСУ перебросили в Запорожской области «сборную солянку» из наемников Марочко: ВСУ перебросили к Орехову в Запорожской области иностранных наемников

Командование украинских войск продолжает стягивать иностранных наемников на линию соприкосновения в Запорожской области, сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. Очередное подразделение, полностью укомплектованное бойцами из-за рубежа, было замечено в районе города Орехова. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Эксперт отметил, что данное формирование представляет собой «сборную солянку», составленную из граждан различных государств. Наблюдения показывают, что подобная практика использования «интернациональных» групп в последнее время фиксируется на многих участках фронта в зоне проведения специальной военной операции.

Касаемо наемников, которые находятся в Орехове, по моей информации, есть одно подразделение, которое как раз состоит целиком и полностью из наемников, — сказал он.

Ранее Марочко сообщил, что армия России уже вторую неделю демонстрирует значительный прогресс в ходе СВО. Он уточнил, что основные достижения зафиксированы на Запорожском направлении и западных рубежах Донецкой Народной Республики. Активные боевые действия также продолжались в районах Красного Лимана, Купянска и Константиновки. Параллельно российские подразделения расширяют буферную зону в Сумской области.