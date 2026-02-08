Названы наиболее успешные для ВС РФ участки фронта в зоне СВО Марочко: самых больших успехов ВС РФ добились в ДНР и на Запорожском фронте

Российские вооруженные силы уже вторую неделю демонстрируют значительный прогресс в ходе спецоперации, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его информации, основные достижения зафиксированы на Запорожском направлении и западных рубежах Донецкой Народной Республики, несмотря на экстремальные погодные условия. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Активные боевые действия также продолжались в районах Красного Лимана, Купянска и Константиновки. Параллельно российские подразделения расширяют буферную зону в Сумской области. Эксперт добавил, что продвижению россиян не помешали ни морозы с температурой минус 30 градусов, ни шквальный ветер с ограниченной видимостью.

Самые результативные действия наблюдались в группировках «Центр» и «Восток», которые действуют в Запорожской области и на западе Донецкой Народной Республики. <…> Это все связано с нехваткой личного состава и спешной переброской украинских резервов на другие участки, — уточнил военный эксперт.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ударили по объектам транспорта и энергетики на Украине, которые используются в интересах ВСУ. По данным ведомства, удары наносились с помощью авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.