28 февраля 2026 в 10:30

Солдат втерся в доверие к украинским диверсантам и позднее ликвидировал их

ТАСС: российский боец хитростью ликвидировал украинских диверсантов в ДНР

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Российский военнослужащий ликвидировал украинских диверсантов под Красноармейском в ДНР, рассказал заместитель командира мотострелкового батальона 27-й дивизии группировки войск «Центр» Александр Темников. В беседе с ТАСС он отметил, что сначала боец установил контакт с боевиками, выяснил их намерения и затем уничтожил группу.

Проводя разведку местности, [боец] начал возвращаться на свою позицию и заметил, что на позиции там находятся люди. Он понимал, что людей там не должно быть, союзников тоже не должно быть, его подкрепления там тоже не должно быть. Он предполагал, что это противник, но должен был убедиться, — рассказал Темников.

По его словам, боец спустился в окоп и представился украинским военнослужащим. Он завоевал их доверие, узнал планы группы, подтвердил, что это ДРГ, после чего вышел и подорвал их, заключил военнослужащий.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ могут предпринять новые попытки диверсий в Курской области для отвлечения внимания российской армии. По его словам, текущая обстановка в приграничье требует повышенной бдительности от местных жителей.

ВСУ
атаки
Минобороны РФ
ДНР
