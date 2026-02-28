Трамп не исключил возможные потери США в военной операции против Ирана Трамп заявил, что ВС США могут потерпеть потери в ходе операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможных жертвах среди американских военных в случае начала военной операции против Ирана, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети TRUTH Social. Он подчеркнул, что данная мера направлена на обеспечение благополучия в будущем, а не на решение текущих проблем, и охарактеризовал ее «благородной миссией».

Я делаю это заявление не легкомысленно. Иранский режим стремится лишить жизни наших храбрых американских героев. Мы можем понести потери. Такое часто случается на войне, — заявил американский лидер.

Утром в субботу, 28 февраля, Иран подвергся новым атакам. В Тегеране наблюдались панические настроения и хаос после взрывов. Согласно предварительным данным, удары были нанесены в районе Сейед Хандан, где расположено Министерство обороны Ирана.

Ранее Трамп предупредил жителей Ирана о необходимости свергнуть свое правительство. По его словам, если этого не произойдет, США готовы «уничтожить ракетную промышленность» страны. Кроме того, Трамп заявил о намерении ликвидировать морские силы Ирана. Он также призвал местных жителей оставаться в укрытиях и не покидать дома.