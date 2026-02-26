Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 10:48

Стало известно, что кроется за вторжением американского катера в воды Кубы

Политолог Блохин: власти США стояли за вторжением катера в воды Кубы

Фото: US Navy/Global Look Press
Власти Соединенных Штатов организовали заход американского катера в воды Кубы, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, действия Вашингтона направлены на свержение кубинского правления.

Кубинцы, которые проживают в США, ненавидят нынешний режим на генетическом уровне и мечтают вместе, условно говоря, с Вашингтоном снести его и установить проамериканский. Поэтому они и уехали с Кубы в США. Вполне возможно, что действия [с прорывом катера под американским флагом в воды Кубы] как бы синхронизировались с правительством. Просто нежелательно, чтобы Вооруженные силы США официально вмешивались. Поэтому эта «операция» пока представлена таким образом, что всем руководил не Вашингтон, а обычные граждане. Хотя очевидно, что весь этот процесс мог моделироваться американскими спецслужбами, — высказался Блохин.

Он подчеркнул, что США вновь пытаются изменить политический строй на Кубе и нарушить стабильность в регионе. По словам политолога, в данном контексте сложно предсказать ухудшение отношений между двумя странами, так как они и без того находятся в напряженном состоянии.

Куба долгое время находится в состоянии нервотрепки, в ожидании какой-то операции США против нее. А Штаты тем временем проверяют кубинцев на прочность этими мерами, где-то нагнетают, где-то эскалируют, где-то оказывают экономическое и информационно-психологическое давление. Остров под прессингом находится уже десятилетиями, — резюмировал Блохин.

Ранее сообщалось, что лица, задержанные на катере с американскими номерами у берегов Кубы, признались в террористических намерениях. Они дали подробные показания.

