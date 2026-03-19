Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 18:52

Кремль держит руку на пульсе в ситуации с Кубой

Песков подтвердил постоянный контакт с правительством Кубы

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия поддерживает регулярный и плотный диалог с руководством Кубы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, страны находятся в постоянном контакте по поводу продолжающегося топливного кризиса.

Мы обсуждаем вопросы, как помочь острову в такой непростой ситуации, — добавил Песков.

Ранее Кремль подтвердил, что Москва намерена поддержать Гавану в условиях гуманитарного кризиса. По словам Пескова, российская сторона обсуждает конкретные меры с кубинскими партнерами.

До этого посол РФ в Мексике Николай Софинский заявил, что Мексика изучает варианты поставок энергоресурсов на Кубу, столкнувшуюся с острым дефицитом топлива. Он выразил надежду, что Мехико найдет решение для помощи Гаване.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Замглавы Минимущества Ингушетии арестовали по делу о мошенничестве
Самое популярное
Общество

Москва

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.