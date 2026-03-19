Кремль держит руку на пульсе в ситуации с Кубой Песков подтвердил постоянный контакт с правительством Кубы

Россия поддерживает регулярный и плотный диалог с руководством Кубы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, страны находятся в постоянном контакте по поводу продолжающегося топливного кризиса.

Мы обсуждаем вопросы, как помочь острову в такой непростой ситуации, — добавил Песков.

Ранее Кремль подтвердил, что Москва намерена поддержать Гавану в условиях гуманитарного кризиса. По словам Пескова, российская сторона обсуждает конкретные меры с кубинскими партнерами.

До этого посол РФ в Мексике Николай Софинский заявил, что Мексика изучает варианты поставок энергоресурсов на Кубу, столкнувшуюся с острым дефицитом топлива. Он выразил надежду, что Мехико найдет решение для помощи Гаване.