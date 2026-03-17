Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 13:20

Песков заявил о готовности России оказать Кубе всю посильную помощь

Дмитрий Песков
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва намерена поддержать Гавану в условиях гуманитарного кризиса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, российская стороны обсуждает конкретные меры с кубинскими партнерами.

Большие гуманитарные проблемы складываются в этой стране. И, конечно, мы как Россия готовы оказать всю посильную помощь. Все эти вопросы прорабатываются с нашими кубинскими визави, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также отметил, что Куба является независимым государством, которое сталкивается с экономическими трудностями из-за удушающего эмбарго, введенного США. Он добавил, что Россия поддерживает контакты с руководством страны на экспертном и рабочем уровнях.

Ранее посол РФ в Мексике Николай Софинский заявил, что правительство Мексики активно изучает варианты поставок энергоресурсов на Кубу, столкнувшуюся с острым дефицитом топлива. Он выразил надежду, что Мехико найдет решение для помощи Гаване.

Тем временем ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не решится на военное вторжение на Кубу. По его словам, на данный момент приоритетными интересами американского лидера являются Гренландия и Иран.

Кремль
Дмитрий Песков
Куба
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.