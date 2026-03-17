Песков заявил о готовности России оказать Кубе всю посильную помощь

Москва намерена поддержать Гавану в условиях гуманитарного кризиса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, российская стороны обсуждает конкретные меры с кубинскими партнерами.

Большие гуманитарные проблемы складываются в этой стране. И, конечно, мы как Россия готовы оказать всю посильную помощь. Все эти вопросы прорабатываются с нашими кубинскими визави, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также отметил, что Куба является независимым государством, которое сталкивается с экономическими трудностями из-за удушающего эмбарго, введенного США. Он добавил, что Россия поддерживает контакты с руководством страны на экспертном и рабочем уровнях.

Ранее посол РФ в Мексике Николай Софинский заявил, что правительство Мексики активно изучает варианты поставок энергоресурсов на Кубу, столкнувшуюся с острым дефицитом топлива. Он выразил надежду, что Мехико найдет решение для помощи Гаване.

Тем временем ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не решится на военное вторжение на Кубу. По его словам, на данный момент приоритетными интересами американского лидера являются Гренландия и Иран.