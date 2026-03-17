Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 11:42

У Кубы появился шанс прорвать энергоблокаду

Посол Софинский: Россия надеется, что Мексика поможет Кубе с энергопоставками

Фото: Hua Jinaaiernandesi/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство Мексики активно изучает варианты поставок энергоресурсов на Кубу, столкнувшуюся с острым дефицитом топлива, рассказал посол РФ в Мексике Николай Софинский. В беседе с ТАСС он выразил надежду, что Мехико найдет решение для помощи Гаване.

Мексика оказывает Кубе гуманитарную помощь. Отправлена партии судов с гуманитарной помощью, свыше 2 тыс. тонн грузов, и сейчас правительство ведет поиск путей для поставки энергопродукции. Надеемся, что эти усилия увенчаются успехом, — сказал Софинский.

Тем временем ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не решится на военное вторжение на Кубу. По его словам, на данный момент приоритетными интересами американского лидера являются Гренландия и Иран.

При этом издание The New York Times сообщило, что администрация главы Белого дома планирует свергнуть не все правительство Кубы, а только ее президента Мигеля Диас-Канеля. Вашингтон считает главу государства сторонником жесткой линии, из-за которого на острове невозможны радикальные реформы.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.