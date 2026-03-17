У Кубы появился шанс прорвать энергоблокаду Посол Софинский: Россия надеется, что Мексика поможет Кубе с энергопоставками

Правительство Мексики активно изучает варианты поставок энергоресурсов на Кубу, столкнувшуюся с острым дефицитом топлива, рассказал посол РФ в Мексике Николай Софинский. В беседе с ТАСС он выразил надежду, что Мехико найдет решение для помощи Гаване.

Мексика оказывает Кубе гуманитарную помощь. Отправлена партии судов с гуманитарной помощью, свыше 2 тыс. тонн грузов, и сейчас правительство ведет поиск путей для поставки энергопродукции. Надеемся, что эти усилия увенчаются успехом, — сказал Софинский.

Тем временем ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не решится на военное вторжение на Кубу. По его словам, на данный момент приоритетными интересами американского лидера являются Гренландия и Иран.

При этом издание The New York Times сообщило, что администрация главы Белого дома планирует свергнуть не все правительство Кубы, а только ее президента Мигеля Диас-Канеля. Вашингтон считает главу государства сторонником жесткой линии, из-за которого на острове невозможны радикальные реформы.