100-летний Зацепин поделился секретом счастья

Композитор Александр Зацепин заявил, что счастливо прожил свои 100 лет. В разговоре с журналистами на вечере «Про100 Зацепин» в честь своего юбилея он призвал забывать все плохое и не огорчаться, передает корреспондент NEWS.ru. Мероприятие проходит в Большом зале Кремлевского дворца при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Я прожил, я считаю, счастливо. Счастье — это меньше печали, меньше огорчений. Все плохое надо забывать, так, чтобы не вспоминать. Вот счастье оно и получается, — сказал Зацепин.

Народный артист России Александр Олешко рассказал, что залог бодрости Зацепина кроется в его приверженности распорядку дня и зарядке. Описывая быт маэстро, артист отметил, что композитора отличает еще и феноменальная дисциплина.

Ранее глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева назвала Зацепина удивительным мастером, чья музыка стала частью культурного кода. Она отметила его исключительное жизнелюбие и сообщила, что композитор недавно работал над мультсериалом «Оранжевая корова».