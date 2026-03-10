Зимняя Олимпиада — 2026
«Союзмультфильм» поздравил Зацепина со 100-летием

Глава «Союзмультфильма» Слащева назвала Зацепина удивительным мастером

Александр Зацепин
Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала народного артиста России Александра Зацепина, которому 10 марта исполнилось 100 лет, удивительным мастером. В беседе с NEWS.ru она отметила, что музыка композитора, знакомая нескольким поколениям, остается актуальной и сегодня, поскольку сумела опередить время.

Александр Зацепин — совершенно удивительный мастер. Его знаменитые произведения — не просто музыка к кино и анимации, а это часть нашего культурного кода, повседневности, да и самих нас. Многие композиции актуальны и сегодня, поскольку опередили свое время, — высказалась Слащева.

Она отметила, что композитор, несмотря на почтенный возраст, сохраняет исключительное жизнелюбие и продолжает творческую деятельность. По ее словам, участие Зацепина в работе над мультсериалом «Оранжевая корова» позволило познакомить с его творчеством совсем юных зрителей.

Хотелось бы отметить, что Александр Сергеевич [Зацепин] — это не только человек потрясающего таланта, но и исключительного жизнелюбия. Недавно он принял участие в работе над современным мультсериалом «Оранжевая корова», благодаря чему композиции мастера знают и новые поколения. От имени «Союзмультфильма», киностудии Горького и от себя лично желаю Александру Сергеевичу крепкого здоровья, теплоты семейного уюта, любимых друзей и коллег рядом, — заявила Слащева.

Она добавила, что специально к 100-летию Зацепина киностудия представит интерактивную скульптуру по мультфильму «Тайна третьей планеты». По ее словам, презентация состоится в рамках фестиваля «Таврида Арт».

Ранее Зацепин признался, что композиция «Берег моря» из кинофильма «Красная палатка» 1969 года — одна из самых дорогих для него. По словам композитора, за долгие годы творческой работы он написал более 300 произведений.

