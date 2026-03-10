«Союзмультфильм» поздравил Зацепина со 100-летием

Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала народного артиста России Александра Зацепина, которому 10 марта исполнилось 100 лет, удивительным мастером. В беседе с NEWS.ru она отметила, что музыка композитора, знакомая нескольким поколениям, остается актуальной и сегодня, поскольку сумела опередить время.

Александр Зацепин — совершенно удивительный мастер. Его знаменитые произведения — не просто музыка к кино и анимации, а это часть нашего культурного кода, повседневности, да и самих нас. Многие композиции актуальны и сегодня, поскольку опередили свое время, — высказалась Слащева.

Она отметила, что композитор, несмотря на почтенный возраст, сохраняет исключительное жизнелюбие и продолжает творческую деятельность. По ее словам, участие Зацепина в работе над мультсериалом «Оранжевая корова» позволило познакомить с его творчеством совсем юных зрителей.

Хотелось бы отметить, что Александр Сергеевич [Зацепин] — это не только человек потрясающего таланта, но и исключительного жизнелюбия. Недавно он принял участие в работе над современным мультсериалом «Оранжевая корова», благодаря чему композиции мастера знают и новые поколения. От имени «Союзмультфильма», киностудии Горького и от себя лично желаю Александру Сергеевичу крепкого здоровья, теплоты семейного уюта, любимых друзей и коллег рядом, — заявила Слащева.

Она добавила, что специально к 100-летию Зацепина киностудия представит интерактивную скульптуру по мультфильму «Тайна третьей планеты». По ее словам, презентация состоится в рамках фестиваля «Таврида Арт».

Ранее Зацепин признался, что композиция «Берег моря» из кинофильма «Красная палатка» 1969 года — одна из самых дорогих для него. По словам композитора, за долгие годы творческой работы он написал более 300 произведений.