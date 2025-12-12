Креативный директор киностудии «Союзмультфильм», продюсер Мария Савиных была внесена в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», следует из данных ресурса. Ее персональные данные были опубликованы на сайте 11 декабря. Создатели обвиняет продюсера в публичной поддержке России и якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Савиных родилась в 1984 году. Она выступила продюсером в 24 проектах. Самыми известными работами продюсера считаются «Простоквашино», «Счастливы вместе», «Ну, погоди! Каникулы», «Умка».

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Запад предпочитает игнорировать факт внесения персональных данных российских детей, включая трехлетних, в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Он обвинил западные страны в лицемерии, заявив, что те продолжают говорить о гуманитарном праве, игнорируя преступления против детей.

До этого сразу 25 российских детей оказались в базе «Миротворца». Согласно его информации, личные данные несовершеннолетних были внесены за якобы нарушение государственной границы Украины.