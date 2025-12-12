Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 13:22

Креативный директор «Союзмультфильма» оказалась в базе «Миротворца»

Креативного директора «Союзмультфильма» Савиных внесли в базу «Миротворца»

Мария Савиных Мария Савиных Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Креативный директор киностудии «Союзмультфильм», продюсер Мария Савиных была внесена в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», следует из данных ресурса. Ее персональные данные были опубликованы на сайте 11 декабря. Создатели обвиняет продюсера в публичной поддержке России и якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Савиных родилась в 1984 году. Она выступила продюсером в 24 проектах. Самыми известными работами продюсера считаются «Простоквашино», «Счастливы вместе», «Ну, погоди! Каникулы», «Умка».

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Запад предпочитает игнорировать факт внесения персональных данных российских детей, включая трехлетних, в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Он обвинил западные страны в лицемерии, заявив, что те продолжают говорить о гуманитарном праве, игнорируя преступления против детей.

До этого сразу 25 российских детей оказались в базе «Миротворца». Согласно его информации, личные данные несовершеннолетних были внесены за якобы нарушение государственной границы Украины.

Миротворец
Союзмультфильм
базы
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский запросил встречу с президентом Польши
Ушел из жизни выдающийся детский врач
«Звучит абсурдно»: политолог об идее создать экономическую зону в Донбассе
Батареи в московских домах станут теплее
Выставка «Русский туман» открылась в галерее Artstory в Москве
Фермеры облили навозом флаг Франции и ЕС
Не сдержала слез на концерте: у Долиной сдают нервы из-за квартиры? Детали
Жительницу Ямала оштрафовали за нападение на полицейских
Более 30 беспилотников сбили в российских регионах за пять часов
В Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу
В России вынесли первый приговор за самовыгул собаки
Креативный директор «Союзмультфильма» оказалась в базе «Миротворца»
Трое подростков обстреляли прохожего из сигнального пистолета
“Кубок вкуса”: подаем “Оливье” на Новый год в апельсиновых чашах
Стало известно, сколько продлились переговоры Путина и Пезешкиана
Засунул жену в блендер: абьюзер превратил тело «Мисс Швейцария» в кашу
Бразильский футболист ответил на слухи об уходе из «Зенита»
Euroclear ответил на сообщения об иске Центробанка
Криминалист ответил, будут ли у Блиновской привилегии во владимирской ИК
Губернатор Херсонской области раскрыл смертельные последствия атак ВСУ
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.