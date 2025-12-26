Россия помогла ЦАР уничтожить базы боевиков, пытавшихся сорвать выборы Российские специалисты и армия ЦАР уничтожили две базы боевиков перед выборами

Власти Центральноафриканской Республики совместно с российскими специалистами уничтожили две базы боевиков, передает ТАСС. Отмечается, что злоумышленники планировали сорвать предстоящие выборы в стране.

При патрулировании территории FACA совместно с российскими специалистами в непосредственной близости от границы с Чадом и Суданом были обнаружены базы боевиков, прибывших на территорию ЦАР для дестабилизации ситуации в преддверии выборов 28 декабря. Они были рассеяны, — сказано в материале.

Одна из ликвидированных баз располагалась в 50 километрах к югу от населенного пункта Аук, добавил источник. Там находилось около 30 человек, которые после обнаружения спешно отошли на территорию Чада.

