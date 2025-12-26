Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 03:19

Россия помогла ЦАР уничтожить базы боевиков, пытавшихся сорвать выборы

Российские специалисты и армия ЦАР уничтожили две базы боевиков перед выборами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Власти Центральноафриканской Республики совместно с российскими специалистами уничтожили две базы боевиков, передает ТАСС. Отмечается, что злоумышленники планировали сорвать предстоящие выборы в стране.

При патрулировании территории FACA совместно с российскими специалистами в непосредственной близости от границы с Чадом и Суданом были обнаружены базы боевиков, прибывших на территорию ЦАР для дестабилизации ситуации в преддверии выборов 28 декабря. Они были рассеяны, — сказано в материале.

Одна из ликвидированных баз располагалась в 50 километрах к югу от населенного пункта Аук, добавил источник. Там находилось около 30 человек, которые после обнаружения спешно отошли на территорию Чада.

Ранее президенту России Владимиру Путину было направлено официальное письмо от руководства Экваториальной Гвинеи с предложением провести на своей территории саммит Россия — Африка, сообщил посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. Он подчеркнул, что Экваториальная Гвинея обладает всем необходимым для проведения столь масштабного события.

Африка
боевики
базы
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия помогла ЦАР уничтожить базы боевиков, которые пытались сорвать выборы
Мошенники стали обманывать россиян «премиум»-елками
В Грузии рассказали об интересах Евросоюза
Под Иркутском появятся трезвые села
Тутберидзе рассказала о подготовке Петросян к Олимпиаде
Гороскоп 26 декабря: кому не стоит рисковать, кто займется уютом в доме?
ВСУ атаковали российский регион
Ракету «Союз» успешно запустили с Плесецка
Селен: зачем человеку, чем опасен дефицит, в какой еде больше всего
Более 100 рейсов задерживаются в московских аэропортах
Киевскую область потрясли взрывы
«Учить русский»: В Британии дали совет студентке с Украины
Фаза Луны сегодня, 26 декабря: прячемся от начальства, ищем ошибки
Очевидцы сообщили о десятках взрывах над Волгоградом
Сбил боевой вертолет ВСУ: чудо-дрон ВС РФ стал кошмаром для Украины
Российского космонавта допустили к полету на Crew Dragon
Швейцарский миллиардер озвучил неудобную для Запада правду о России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 декабря 2025 года
Раскрыто состояние Долиной после решения суда
«Нежизнеспособные организмы»: бригада ВСУ дезертировала почти целиком
Дальше
Самое популярное
Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов
Общество

Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Веры Алентовой
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Веры Алентовой

Гарнир больше не нужен: готовлю филе грудки в картофельно-сырной шубе. Разрезал — и полноценный ужин на тарелке
Общество

Гарнир больше не нужен: готовлю филе грудки в картофельно-сырной шубе. Разрезал — и полноценный ужин на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.