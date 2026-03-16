Американские истребители на Ближнем Востоке пали под ударами Ирана КСИР: Иран ударил по ангарам с истребителями США на авиабазах в ОАЭ и Бахрейне

Иран нанес новые удары по военным объектам США в Персидском заливе, сообщил Корпус стражей исламской революции сообщил. В ходе комбинированной операции крылатыми ракетами и беспилотниками уничтожены ангары с американскими истребителями на авиабазе Ад-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах и на базе Шейх-Иса в Бахрейне.

Несколько часов назад ВМС КСИР уничтожили ряд ангаров американских истребителей на авиабазах Шейх-Иса и Ад-Дафра фугасными крылатыми ракетами в ходе комбинированной ракетно-беспилотной операции, — приводит заявление агентство Tasnim.

Удары стали продолжением масштабной ответной кампании Ирана, начавшейся 28 февраля после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В КСИР пообещали продолжать атаки до полного вывода войск США из региона.

База Ад-Дафра является одной из ключевых для ВВС США в регионе, на ней размещены истребители F-35 и F-16. База Шейх-Иса в Бахрейне также активно используется американскими военными. Иран уже наносил удары по американским объектам в Ираке, ОАЭ, Кувейте и других странах Залива.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что новейшая иранская ракета «Саджиль» — достаточно серьезное оружие. По его словам, которые приводит aif.ru, она всерьез пугает США и Израиль. Эксперт также обратил внимание, что в открытом доступе до сих пор нет никаких данных о технических характеристиках ракеты.