16 марта 2026 в 17:38

«По ней нет данных»: военный эксперт назвал козырь Ирана, пугающий США

Военэксперт Кнутов: иранская ракета «Саджиль» вызывает панику у Израиля и США

Новейшая иранская ракета «Саджиль» — достаточно серьезное оружие, такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, которые приводит aif.ru, она всерьез пугает США и Израиль. Кнутов также обратил внимание, что в открытом доступе до сих пор нет никаких данных о технических характеристиках ракеты.

По ней нет данных в открытом доступе. Известно лишь, что ракета двухступенчатая. <…> Боевая часть может быть и кассетная, и моноблочная, что делает «Саджиль» достаточно серьезным оружием, — констатировал эксперт.

Предполагается, что боевая часть оружия составляет полторы тонны, а дальность полета — около двух тыс. километров. Кнутов отметил, что для двухступенчатой ракеты это «маловато».

Поэтому [ракета] может иметь гораздо большую дальность [полета], — добавил эксперт.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил, что Иран впервые применил двухступенчатую ракету «Саджиль» в ходе текущего конфликта с США и Израилем. Речь идет о 54-й волне операции «Правдивое обещание — 4». В ходе атаки также использовались сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр» с двухтонной боеголовкой, ракеты «Гадр», «Хейбаршекан», «Эмад».

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
