Крах «Грузинского легиона»: зачем Киев избавляется от иностранных наемников

«Грузинский национальный легион» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ВСУ фактически прекратил свое существование — его бойцов распределили по другим подразделениям. Прежде украинское командование приняло решение о роспуске других «интернациональных» формирований наемников. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: это отобьет у боевиков желание воевать за Киев. Почему ВСУ завершили эксперимент с «солдатами удачи» и насколько эффективным он был — в материале NEWS.ru.

Что случилось с «Грузинским легионом»

Источники в российских силовых структурах сообщили, что «Грузинский национальный легион» — одно из самых скандальных наемнических формирований в составе украинской армии — прекратил свое существование. Служивших в нем боевиков «раскидали» по другим подразделениям.

При этом командир легиона Мамука Мамулашвили продолжает организовывать сборы средств на нужды легиона. По словам источников, все полученные деньги идут непосредственно в его карман.

Более того, часть этих средств, предположительно, была выведена в США — на счета зарегистрированной в Техасе организации Georgian Humanitarian Legion. Среди ее основателей числятся сам Мамулашвили, его сестра Нона и некий гражданин Штатов по имени Ричард Шарп.

Таким образом, закончилась более чем десятилетняя история существования подразделения, сформированного в 2014 году. Ветеран войн в Абхазии и Чечне, а также грузино-российского конфликта 2008-го Мамулашвили принимал активное участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинской армии. При этом созданный им легион выступал и как самостоятельная боевая единица, и как подразделение в составе более крупных бригад.

В самой Грузии Мамулашвили объявлен в розыск. Правящая партия «Грузинская мечта» называла его и других воюющих на стороне ВСУ грузин наемниками, пытающимися втянуть страну в украинский конфликт, и грозила лишить их гражданства. Кроме того, боевики были замечены на протестах в Тбилиси после парламентских выборов 2024 года. Власти Грузии расценивали это как попытку дестабилизации и подготовки очередного Майдана с участием членов незаконного вооруженного формирования.

Зачем «Грузинский легион» воевал на Украине

«Грузинский национальный легион» успел засветиться на разных участках боевых действий в ходе украинского конфликта. Его бойцы принимали участие во вторжении в Курскую область в 2024 году. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отмечал, что подразделение отличалось особой жестокостью по отношению к мирным жителям региона.

Грузинские наемники действительно проявили себя как отпетые каратели, рассказал в беседе с NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

«Да, были и пытки, и убийства солдат и гражданских. А на поле боя, я бы не сказал, что они много сделали. Когда они реально столкнулись с теми, кто воюет, их пыл быстро поугас», — подчеркнул он.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru и вовсе сравнил боевиков легиона с фашистами, причем в некоторых моментах они действовали даже хуже.

«Они не стеснялись, даже бравировали, кричали, что всем русским „перережут горло“. Это определенный сорт бандеровцев — как те, которые на Западной Украине грудных детей ржавыми гвоздями к заборам прибивали. Они ничем не отличаются от прочих террористов, при этом на Украину они поехали воевать за деньги», — подчеркнул собеседник.

Мамулашвили, по его словам, построил на Украине «очень жирный бизнес». Так, со временем «Грузинский легион» фактически перестал выполнять указания командования. Бойцы бастовали и не хотели отправляться на передовую, но продолжали получать деньги.

«Мамулашвили не только присваивал себе деньги. Он зачастую зарывал грузинских солдат как собак, даже крестика из веточек не ставил. Записывали, что человек погиб или пропал без вести, а деньги Мамука сгребал. Я думаю, дело дойдет до того, что его сами грузины „кокнут“. Они на него очень злы, ему уже грозят: в Грузии говорят, мол, живым сюда не приезжай — только в гробу», — добавил Баранец.

Что будет с наемниками на Украине

В конце 2025 года стало известно о решении украинского Генштаба расформировать части сухопутных войск, которые создавались в ВСУ под брендом интернациональных легионов. В соответствии с планом украинского командования их бойцы должны были продолжить службу в штурмовых подразделениях — это ожидаемо вызвало недовольство боевиков.

По мнению Дандыкина, во многом это связано с низкой эффективностью подобных формирований. «Солдаты удачи», которые воспринимали участие в украинском конфликте как возможность получить легкие деньги за «сафари на русских», получили жесткий отпор от ВС РФ и быстро «сдулись».

«Поэтому киевский режим принял решение включить всех этих колумбийских, грузинских и прочих наемников в состав регулярных бригад или в территориальную оборону», — заметил эксперт.

Баранец в свою очередь указал на постепенное снижение численности зарубежных боевиков в составе ВСУ. Если раньше сообщалось приблизительно о 30 тысячах таких бойцов, то сейчас речь идет менее чем о 20 тысячах, добавил он. При этом чем хуже идут дела у украинской армии, тем меньше у иностранцев желания «получить пулю в лоб» на украинской земле, подчеркнул обозреватель.

«Тех же, кто решит остаться, ждет разная судьба. Одни будут как собаки зарыты в украинскую землю, и даже жены, отцы, матери не узнают, куда они делись. Кому-то повезет, может быть, в мусорном мешке отправиться на родину. Кто-то в гробу вернется назад, а очень многие не вернутся никогда. Это самое главное. Чем больше российская армия будет теснить украинскую армию, тем яснее станет, что ВСУ — швах. И наемники поймут: подохнуть будет дороже, чем заработать какие-то деньги», — заключил Баранец.

