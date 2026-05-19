Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 01:50

В ООН ограничивают доступ для свидетелей преступлений на Украине

Мирошник заявил о проблемах аккредитации в ООН очевидцев преступлений Киева

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В ООН не допускают очевидцев предполагаемых преступлений Киева к участию в заседаниях, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. По его словам, процесс аккредитации для таких участников сопровождается серьезными ограничениями.

Документы этих людей годами лежат в исполнительных органах власти, в том числе ооновских структурах, и они не получают аккредитацию, — сказал Мирошник.

При этом организациям с украинской стороны зачастую предоставляется приоритет, добавил дипломат. Это создает дисбаланс в подходах к участникам заседаний, считает он.

Ранее Мирошник заявил: скандал вокруг экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака может повлиять на динамику выделения военной помощи Киеву. По его словам, сейчас речь идет о противостоянии стоящих за НАБУ и европейских структур. В частности, соучастники преступлений попытаются максимально смягчить удар не только по президенту Украины, но и по себе, уточнил Мирошник.

Мир
Украина
ООН
Родион Мирошник
Киев
преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин высказался о том, что особенно ценит в Китае
Товарооборот России и Китая превысил $200 млрд
Путин высказался о дружбе с Си Цзиньпином перед визитом в Китай
Путин назвал отношения с Китаем беспрецедентным
Крах «Грузинского легиона»: зачем Киев избавляется от иностранных наемников
Посольство Италии ответило на слухи о новых правилах по визам для россиян
Конгрессу США показали тревожный доклад по Украине
В России оценили заявление Литвы о нападении на Калининград
ПВО отразила ночную попытку атаки на Москву
Раненый боец ВС РФ в одиночку сорвал атаку группы ВСУ
Врач назвала вредную привычку, чреватую перееданием
США расширили подготовку военных ВСУ в Европе
Snickers возвращается в Россию
Россиян предупредили о новых схемах обмана с семенами
В США хотят изменить статус военного присутствия в Гренландии
Что скрывают опытные путешественники: главные секреты одиночных поездок
В ООН ограничивают доступ для свидетелей преступлений на Украине
Греция потребовала от Украины отозвать беспилотные катера от побережья
Аэропорт Краснодара неожиданно закрылся
Трамп заявил, что США ждут от Ирана письменного отказа от ядерного оружия
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.