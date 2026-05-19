В ООН ограничивают доступ для свидетелей преступлений на Украине Мирошник заявил о проблемах аккредитации в ООН очевидцев преступлений Киева

В ООН не допускают очевидцев предполагаемых преступлений Киева к участию в заседаниях, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. По его словам, процесс аккредитации для таких участников сопровождается серьезными ограничениями.

Документы этих людей годами лежат в исполнительных органах власти, в том числе ооновских структурах, и они не получают аккредитацию, — сказал Мирошник.

При этом организациям с украинской стороны зачастую предоставляется приоритет, добавил дипломат. Это создает дисбаланс в подходах к участникам заседаний, считает он.

Ранее Мирошник заявил: скандал вокруг экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака может повлиять на динамику выделения военной помощи Киеву. По его словам, сейчас речь идет о противостоянии стоящих за НАБУ и европейских структур. В частности, соучастники преступлений попытаются максимально смягчить удар не только по президенту Украины, но и по себе, уточнил Мирошник.