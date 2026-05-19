Аэропорт Краснодара неожиданно закрылся

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения касаются работы авиагавани и вводятся на неопределенный срок.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко написал, что в аэропортах Краснодара (Пашковский) и Геленджика ввели временный запрет на полеты. По его словам, ограничения на прием и выпуск воздушных судов призваны обеспечить безопасность пассажиров.

До этого сообщалось, что прокуратура Московской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки украинских дронов. Как передает пресс-служба ведомства, осуществляется личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан.

Кроме того, на территорию московского аэропорта Шереметьево упали обломки беспилотника. По информации пресс-службы авиагавани, в результате инцидента никто не пострадал, ничего не повреждено. Также сообщалось, что пассажиров в Шереметьево попросили отойти от окон и пройти в закрытые зоны терминалов.