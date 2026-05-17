Прокуратура Подмосковья приняла экстренные меры из-за атак дронов ВСУ В Подмосковье взяли на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА

Прокуратура Московской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки украинских дронов, передает пресс-служба ведомства. Осуществляется личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан.

Сегодня несколько городских округов в Подмосковье пострадали от атаки беспилотных летательных аппаратов, есть погибшие и пострадавшие, повреждены многоквартирные и частные жилые дома. Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что на территорию московского аэропорта Шереметьево упали обломки беспилотника. По информации пресс-службы авиагавани, в результате инцидента никто не пострадал, ничего не повреждено. Также сообщалось, что пассажиров в Шереметьево попросили отойти от окон и пройти в закрытые зоны терминалов.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского беспилотника пострадал 14-летний школьник. По данным регионального оперштаба, дрон сдетонировал на территории частного дома в Шебекино. Мальчик получил слепое осколочное ранение головы. В самом доме оказались повреждены окна, фасад и забор, в соседнем домовладении — остекление.