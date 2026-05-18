Атака ВСУ на дом в Курской области закончилась трагедией

В Курской области частный дом подвергся атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере МАКС. По его словам, в результате удара погиб один человек, еще двое получили ранения.

Сегодня вечером в селе Марково Глушковского района противник атаковал частный дом, в огороде которого находились мирные люди. В результате удара одна из женщин получила слишком тяжелые ранения. К глубокой скорби, она скончалась, ей было 68 лет. <…> Еще два человека ранены, — написал Хинштейн.

Ранее в результате атак ВСУ на территории ДНР погиб подросток 2010 года рождения, сообщил глава региона Денис Пушилин. Еще 10 мирных жителей, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.

До этого ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотников. По словам мэра города Максима Пухова, фасады нескольких многоквартирных жилых домов и множество автомобилей получили повреждения. Под удар попали вышка сотовой связи, АЗС и автостоянка, добавил он.