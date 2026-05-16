16 мая 2026 в 21:20

Ребенок погиб в результате атаки ВСУ в ДНР

Пушилин: один ребенок погиб и 10 человек пострадали при ударах ВСУ по ДНР

В результате атак ВСУ по территории ДНР погиб подросток 2010 года рождения, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. Еще 10 мирных жителей, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.

Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего, — написал Пушилин.

В Ясиноватском округе, Углегорске, Горловке и на трассе Светлодарск — Дебальцево пострадали мирные жители после ударов беспилотников, отметил глава ДНР. Всем раненым оказывают медицинскую помощь, часть пострадавших находится в тяжелом состоянии, добавил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что за период перемирия с 9 по 11 мая погибли четыре мирных жителя России. Еще 47 человек получили ранения, среди них двое несовершеннолетних, добавил он.

Ранее Пушилин сообщил: в ДНР в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины один мирный житель погиб, еще девять человек получили ранения. Инциденты произошли в нескольких населенных пунктах республики.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
