Ребенок погиб в результате атаки ВСУ в ДНР

Пушилин: один ребенок погиб и 10 человек пострадали при ударах ВСУ по ДНР

В результате атак ВСУ по территории ДНР погиб подросток 2010 года рождения, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. Еще 10 мирных жителей, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.

Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего, — написал Пушилин.

В Ясиноватском округе, Углегорске, Горловке и на трассе Светлодарск — Дебальцево пострадали мирные жители после ударов беспилотников, отметил глава ДНР. Всем раненым оказывают медицинскую помощь, часть пострадавших находится в тяжелом состоянии, добавил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что за период перемирия с 9 по 11 мая погибли четыре мирных жителя России. Еще 47 человек получили ранения, среди них двое несовершеннолетних, добавил он.

Ранее Пушилин сообщил: в ДНР в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины один мирный житель погиб, еще девять человек получили ранения. Инциденты произошли в нескольких населенных пунктах республики.