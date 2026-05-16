Мирошник раскрыл данные о погибших россиянах в период перемирия с Украиной Мирошник: за время перемирия с 9 по 11 мая погибли четыре мирных жителя России

За период перемирия с 9 по 11 мая погибли четыре мирных жителя России, рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Еще 47 человек получили ранения, среди них двое несовершеннолетних, добавил он.

За время перемирия в честь празднования Дня Победы (9-11 мая): погибли — четыре мирных жителя, ранены — 47, в их числе двое несовершеннолетних, — заявил Мирошник.

Все группировки Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции строго соблюдали режим прекращения огня. Однако, по данным Минобороны РФ на 11 мая, украинская сторона нарушила перемирие 23 802 раза. ВСУ продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям российских войск и по гражданским объектам в различных регионах России. В ответ на нарушения российские военные действовали зеркально.

До этого сообщалось, что украинское командование во время перемирия перебросило на Харьковское направление несколько элитных подразделений ВСУ, в которых воюют иностранные наемники. Речь идет в том числе о подразделениях из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины.