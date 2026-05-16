16 мая 2026 в 03:16

Мирошник раскрыл данные о погибших россиянах в период перемирия с Украиной

Мирошник: за время перемирия с 9 по 11 мая погибли четыре мирных жителя России

За период перемирия с 9 по 11 мая погибли четыре мирных жителя России, рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Еще 47 человек получили ранения, среди них двое несовершеннолетних, добавил он.

Все группировки Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции строго соблюдали режим прекращения огня. Однако, по данным Минобороны РФ на 11 мая, украинская сторона нарушила перемирие 23 802 раза. ВСУ продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям российских войск и по гражданским объектам в различных регионах России. В ответ на нарушения российские военные действовали зеркально.

До этого сообщалось, что украинское командование во время перемирия перебросило на Харьковское направление несколько элитных подразделений ВСУ, в которых воюют иностранные наемники. Речь идет в том числе о подразделениях из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины.

