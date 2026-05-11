ВСУ во время перемирия пошли на отчаянный шаг под Харьковом ВСУ перебросили элитные подразделения в Харьковскую область

Украинское командование во время перемирия перебросило на Харьковское направление несколько элитных подразделений ВСУ, в которых воюют иностранные наемники, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит РИА Новости, речь идет в том числе о подразделениях из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины.

Враг перебросил в Харьковскую область несколько элитных подразделений ВСУ, в том числе из состава 77-й ОАЭМБр и полка «Р.У.Г.» корпуса «Хартия», укомплектованного в том числе иностранными наемниками, — отметил он.

Ранее сообщалось, что население Каменец-Подольского Хмельницкой области обвинило власти города и командование подразделений ВСУ в присвоении денег. Как уточнили в силовых структурах РФ, средства были предназначены для солдат в Сумском районе.

До этого военные ВСУ подавили восстание насильно мобилизованных под Чугуевом — поднявшие бунт были убиты. Как сообщили в силовых структурах РФ, высшее командование не знает о случившемся. Родственники убитых получили документы с указанием естественных причин смерти и их изуродованные тела.