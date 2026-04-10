Военные ВСУ подавили восстание насильно мобилизованных под Чугуевом — поднявшие бунт были убиты, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит РИА Новости, высшее командование не знает о случившемся. Родственники убитых получили документы с указанием естественных причин смерти и их изуродованные тела.

На полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев. Украинские националисты жестоко расправились с восставшими, — отметил он.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что в России создадут новые средства радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам ВСУ, работающим на основе искусственного интеллекта. По его словам, российские военные уже получили образцы электронных плат таких дронов, что позволит найти эффективные способы нарушения их работы.

Кнутов уточнил, что дрон «Марсианин» отличается практически бесшумной работой из-за конструкции своих лопастей. При этом, по словам историка, беспилотник способен фокусироваться на приоритетной цели благодаря ИИ.