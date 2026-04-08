08 апреля 2026 в 12:48

Названа главная опасность украинского дрона «Марсианин» с применением ИИ

Военэксперт Кнутов: дрон «Марсианин» практически бесшумен из-за своих лопастей

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинский дрон «Марсианин» отличается практически бесшумной работой из-за конструкции своих лопастей, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. При этом, по его словам, беспилотник способен фокусироваться на приоритетной цели благодаря искусственному интеллекту.

Для России [дроны на ИИ] не новинка. Наши «Ланцеты» и ряд других беспилотников работают по такому же принципу. Но здесь особенность [БПЛА «Марсианин»] в электродвигателях, используется специальная резина для лопастей. В результате этот дрон практически бесшумен, его можно услышать, когда он уже почти подлетел и сделать что-либо сложно. Плюс к этому используются элементы искусственного интеллекта. Как в телефоне, мы квадратик навели на лицо, и он будет держать именно его и фотографировать как приоритетное. Такая же система в этом беспилотнике, — поделился Кнутов.

Он пояснил, что оператор дронов с искусственным интеллектом может наводить аппарат на человека, боевую машину или здание, а затем отключаться. После этого, по словам эксперта, беспилотник летит самостоятельно. Кнутов добавил, что в результате этого не происходит передача сигнала на БПЛА, поэтому радиоэлектронная борьба в такой ситуации неэффективна.

Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщил, что Вооруженные силы Украины начали использовать для атак на город новые дроны с искусственным интеллектом, получившие название «Марсианин». По его словам, ситуация за последние сутки ухудшилась.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
