Дерево рухнуло на россиянку с двумя детьми Дерево упало на женщину и двух детей в Москве

Дерево упало на женщину и двух детей, сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источник. ЧП произошло на Чонгарском бульваре на юге Москвы.

По информации канала, женщина с двумя малышами сидела на лавочке, когда на них рухнуло дерево. На место происшествия прибыли экстренные службы. О состоянии пострадавших ничего не сообщается.

Ранее несовершеннолетняя девушка погибла в результате падения дерева из-за сильных порывов ветра в Пермском крае. Подросток скончалась на территории городского пляжа в Чайковском, на берегу реки Сайгатки. Погибшей было 17 лет.

До этого дерево насмерть придавило электромонтера во время ремонтных работ на железной дороге в Оренбургской области. В регионе было объявлено штормовое предупреждение. Трагедия произошла днем 27 апреля на 1224-м километре перегона Неприк — Колтубанка Южно-Уральской железной дороги. От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту случившегося была организована доследственная проверка.