27 апреля 2026 в 18:18

Дерево насмерть придавило электромонтера в российском регионе

Дерево насмерть придавило мужчину во время ремонтных работ в Оренбуржье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дерево насмерть придавило электромонтера во время ремонтных работ на железной дороге в Оренбургской области, сообщило центральное межрегиональное следственное управление на транспорте. В регионе было объявлено штормовое предупреждение.

В Оренбургской области следователи СК выясняют обстоятельства гибели железнодорожника, на которого упало дерево, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла днем 27 апреля на 1224-м километре перегона Неприк — Колтубанка Южно-Уральской железной дороги. Дерево придавило электромонтера, когда он расчищал трассу воздушного электропровода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту случившегося организована доследственная проверка. Следователи устанавливают, соблюдались ли правила безопасности при проведении работ, почему дерево оказалось опасным и можно ли было избежать трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что число погибших в Самаре из-за упавших деревьев выросло до трех. Всего из-за непогоды пострадали шесть человек.

Регионы
Россия
Оренбургская область
ураганы
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

