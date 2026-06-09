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09 июня 2026 в 12:30

Россиянин обнаружил двух бывших возлюбленных за одним столом и избил их

Житель Оренбурга избил двух бывших возлюбленных из-за их дружбы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Мировой суд судебного участка № 4 Дзержинского района Оренбурга оштрафовал местного жителя на 5 тыс. рублей за то, что он избил двух бывших сожительниц после того, как девушки сдружились и стали тесно общаться, сообщила в соцсетях пресс-служба инстанции. В марте мужчина застал обеих экс-возлюбленных за распитием спиртного, начал конфликт и нанес им телесные повреждения.

Ему не понравилось, что его бывшие сожительницы подружились, довольно тесно между собой общаются и употребляют алкоголь, начался словесный конфликт, в ходе которого мужчина ударил обеих девушек и нанес им телесные повреждения, — выяснил суд.

Потерпевшие пояснили, что фигурант решил, будто они собираются действовать против него. В ходе конфликта одной из девушек мужчина нанес около десяти ударов руками по разным частям тела и один удар ногой, а вторую оттолкнул в грудь, схватил за ноги и протащил по полу. Свою вину подсудимый признал. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее житель Уфы избил девушку до потери сознания, а полиции сказал, что она упала. По словам свидетелей, утром пара вышла из такси на улице Степана Кувыкина — оба были пьяны. Девушка с криками побежала от подъездов, а ее спутник бросился за ней. После этого мужчина с кровью на лице начал набирать номера домофонов. Затем он вызвал скорую и принес обездвиженную девушку к подъезду.

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