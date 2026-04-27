Число погибших в Самаре из-за упавших деревьев выросло до трех

Число погибших от падения деревьев при ураганном ветре в Самаре увеличилось до трех, заявил глава региона Вячеслав Федорищев. По его словам, трагедия произошла в Борском районе, где погиб мужчина. Всего из-за непогоды пострадали шесть жителей города.

Есть погибшие. Это ребенок и взрослый мужчина. <...> Еще один мужчина погиб в Борском районе. Глубочайшие соболезнования семьям и близким, — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что сейчас в регионе действует оранжевый уровень погодной опасности, порывы ветра достигают 27 метров в секунду. В связи с этим Федорищев поручил главам муниципалитетов лично проконтролировать обстановку на территориях и принять меры для обеспечения безопасности местных жителей.

Ранее сообщалось, что дерево придавило насмерть 14-летнюю девочку и ранило ее 13-летнюю подругу на Нижегородской улице в Самаре. 14-летняя школьница погибла на месте до приезда скорой, ее приятельница сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.