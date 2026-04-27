27 апреля 2026 в 13:18

Рухнувшее из-за урагана дерево убило школьницу и ранило ее подругу

В Самаре рухнувшее дерево придавило насмерть 14-летнюю школьницу

В Самаре ураганный ветер повалил дерево, которое придавило насмерть 14-летнюю девочку и ранило ее 13-летнюю подругу, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, трагедия произошла на Нижегородской улице в Куйбышевском районе города.

14-летняя школьница погибла на месте, ее подруга пострадала, сейчас ей оказывают помощь медики. Отмечается, что в Самарской области объявлено штормовое предупреждение. В отдельных районах ожидаются дождь, гроза, град и шквалистый ветер. Порывы ветра в городе на данный момент достигают 19 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области из-за урагана без электричества остались 117 населенных пунктов. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, сильный ветер сносил крыши домов и валил деревья, сейчас сотрудники коммунальных служб устраняют последствия непогоды.

До этого стало известно, что Северо-Курильск Сахалинской области серьезно пострадал от мощного циклона. Порывы ветра достигали 58 метров в секунду, из-за чего в городе была повреждена инфраструктура. Большая часть города осталась без электричества.

