Ураган в российском регионе оставил без света более ста населенных пунктов

Ураган в российском регионе оставил без света более ста населенных пунктов В Новосибирской области без света из-за урагана остались 117 населенных пунктов

В Новосибирской области из-за урагана без электричества остались 117 населенных пунктов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Сильный ветер сносил крыши домов и валил деревья, сейчас сотрудники коммунальных служб устраняют последствия непогоды.

В результате опасных метеорологических явлений произошло нарушение электроснабжения в 117-ти населенных пунктах 12-ти муниципальных образований, под отключение попали свыше четырех с половиной тысяч жилых домов, — сказано в сообщении.

Всего в регионе зафиксировано 22 случая повреждения крыш. Это произошло на территории Чистоозерного, Купинского районов, Северного муниципального округ. Сейчас чиновники подсчитывают ущерб.

Ранее сообщалось, что Северо-Курильск Сахалинской области серьезно пострадал от мощного циклона. Порывы ветра достигали 58 метров в секунду, из-за чего в городе была повреждена инфраструктура. Большая часть города осталась без электричества.

Кроме того более 171 тыс. жителей японских префектур Хоккайдо, Аомори, Иватэ, Мияги и Фукусима получили рекомендации эвакуироваться из-за угрозы цунами. Мощное землетрясение произошло к востоку от северо-восточного побережья страны.