09 апреля 2026 в 07:00

«Дома вибрировали»: ураган с небывалой силой обрушился на Северо-Курильск

Мэр Овсянников: мощный циклон обесточил большую часть Северо-Курильска

Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости
Большая часть Северо-Курильска Сахалинской области осталась без электричества после мощного циклона, порывы ветра в городе достигали 58 м/с, заявил в MAX мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников. По его словам, город пережил настоящий удар стихии, есть повреждения городской инфраструктуры.

Еще в обед светило солнце, а уже к вечеру фиксировали порывы ветра до 58 метров в секунду. Дома вибрировали, кровли трещали, столбы не выдержали такого напора, — рассказал он.

Ураган повалил опоры ЛЭП, повредил дорожные знаки и обшивки фасадов. К настоящему моменту начались полномасштабные работы по восстановлению Северо-Курильска. Уже запитаны социально значимые объекты — школа и детский сад, подчеркнул Овсянников.

Ранее синоптик центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что в предстоящие выходные, 11 и 12 апреля, в Москве ожидается возвращение снега. При этом он уточнил, что зима не задержится в столице надолго, уже к понедельнику, 13 апреля, осадки прекратятся.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

