«Дома вибрировали»: ураган с небывалой силой обрушился на Северо-Курильск

Большая часть Северо-Курильска Сахалинской области осталась без электричества после мощного циклона, порывы ветра в городе достигали 58 м/с, заявил в MAX мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников. По его словам, город пережил настоящий удар стихии, есть повреждения городской инфраструктуры.

Еще в обед светило солнце, а уже к вечеру фиксировали порывы ветра до 58 метров в секунду. Дома вибрировали, кровли трещали, столбы не выдержали такого напора, — рассказал он.

Ураган повалил опоры ЛЭП, повредил дорожные знаки и обшивки фасадов. К настоящему моменту начались полномасштабные работы по восстановлению Северо-Курильска. Уже запитаны социально значимые объекты — школа и детский сад, подчеркнул Овсянников.

