Мощный циклон заставил дома в Северо-Курильске трястись и качаться

Мощный циклон в Северо-Курильске заставил жилые дома качаться и трястись, сообщила администрация Северо-Курильского муниципального округа в Telegram-канале. Власти отметили, что в городе прошел сильный дождь, который превратил улицы в реки, а затем ливень сменился ураганом.

Порывы были такой силы, что дома буквально вибрировали. Раскачивание зданий было схоже с землетрясением, — сообщили в администрации.

Стихия нанесла серьезный урон городской инфраструктуре: ураганный ветер срывал кровлю с крыш и переворачивал мусорные баки. В населенном пункте фиксировались кратковременные отключения электроэнергии, а на дорогах оказались повалены знаки дорожного движения. К утру 6 мая ситуация стабилизировалась.

Мэр Александр Овсянников лично координирует восстановительные работы, начав утро с объезда территорий и фиксации всех повреждений. За оперативной ликвидацией последствий разгула стихии пристально следит губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Месяцем ранее Северо-Курильск уже серьезно пострадал от мощного циклона. Тогда порывы ветра достигали 58 метров в секунду, из-за чего в городе была повреждена инфраструктура. Большая часть районов осталась без электричества.