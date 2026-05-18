Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 20:13

Стало известно, какой сюрприз готовит погода европейской части России

На европейской части России сохранится температура на 5–9 градусов выше нормы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На большей части европейской территории России сохранится теплая, а местами и жаркая погода с температурой воздуха на 5–9 градусов выше средних климатических значений, сообщили в Гидрометцентре РФ. Причиной стал малоподвижный антициклон.

При этом в западных областях европейской территории РФ и местами в Приволжском регионе атмосферные фронты вызовут кратковременные дожди, а в отдельных районах — сильные дожди с грозами и ветром. На юге также пройдут дожди, местами сильные ливневые, с грозами, градом и усилением ветра до 20–25 м/с. На Урале и юге Западной Сибири ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах ливневые с грозами, градом и ветром до 15–20 м/с.

В северной части Дальнего Востока временами пройдут осадки, на Крайнем Севере гололедные явления, а на арктическом побережье Якутии порывы ветра могут достигать 20 м/с. В Бурятии и Забайкалье пройдут сильные дожди, в горах — с мокрым снегом, ожидаются грозы, град и ветер до 17–22 м/с.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве обновился температурный максимум с начала года. По его словам, столбик термометра поднялся до +29,1 градуса, показатель стал самым высоким в столице с января 2026 года.

Россия
погода
Гидрометцентр
циклоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Руководство ЗАЭС показало наблюдателям МАГАТЭ место атаки ВСУ
Польша обвинила Украину в безработице после ноля баллов на Евровидении
Экс-премьер Украины отдал мошенникам $158 тыс.
Теплоходам в Петербурге разрешили проходить под разведенными мостами
В Совфеде раскрыли, как молодежь становится целью «информационной агрессии»
МИД Литвы призвал НАТО атаковать Калининград
Военный обозреватель описал «лучшую судьбу» иностранных наемников на Украине
Молния убила велосипедиста на Кубани
Названо число сбитых над Россией за четыре часа БПЛА
«Благослови, Господь»: родные пленного наемника ВСУ поблагодарили Россию
Дмитриенко стал хедлайнером фестиваля «Петровские Ассамблеи» в Петербурге
Умер «голос» Йоды из «Звездных войн»
Дмитриев назвал связанный с санкциями против нефти РФ позитивный сигнал
Двоих мужчин сожгли в бане из-за земельного спора
В Госдуме раскрыли, зачем Украина сделала ставку на жестоких наемников
Стало известно, какой сюрприз готовит погода европейской части России
Российские военные впятером освободили село в ДНР
Политолог объяснил призыв Науседы сбивать БПЛА над Литвой
Два легковых авто столкнулись с мотоциклом в Москве
Mercedes «вспомнил» службу вермахту, вклады СССР можно вернуть: что дальше
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.