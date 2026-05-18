Стало известно, какой сюрприз готовит погода европейской части России

На большей части европейской территории России сохранится теплая, а местами и жаркая погода с температурой воздуха на 5–9 градусов выше средних климатических значений, сообщили в Гидрометцентре РФ. Причиной стал малоподвижный антициклон.

При этом в западных областях европейской территории РФ и местами в Приволжском регионе атмосферные фронты вызовут кратковременные дожди, а в отдельных районах — сильные дожди с грозами и ветром. На юге также пройдут дожди, местами сильные ливневые, с грозами, градом и усилением ветра до 20–25 м/с. На Урале и юге Западной Сибири ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах ливневые с грозами, градом и ветром до 15–20 м/с.

В северной части Дальнего Востока временами пройдут осадки, на Крайнем Севере гололедные явления, а на арктическом побережье Якутии порывы ветра могут достигать 20 м/с. В Бурятии и Забайкалье пройдут сильные дожди, в горах — с мокрым снегом, ожидаются грозы, град и ветер до 17–22 м/с.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве обновился температурный максимум с начала года. По его словам, столбик термометра поднялся до +29,1 градуса, показатель стал самым высоким в столице с января 2026 года.