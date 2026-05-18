Аномальная жара накроет Москву и Подмосковье в ближайшие пять суток Гидрометцентр: аномальная жара до +32 градусов придет в Москву 18–22 мая

Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7–9 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в течение всей рабочей недели, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. Днем 22 мая воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 32 градусов.

Ближайшие пять суток в столичном регионе будет царить аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7–9 градусов, — сказал собеседник агентства.

По южной и западной периферии атмосферного образования в регион будет поступать воздух с Черного и Каспийского морей. Из-за этого местами возможны кратковременные дожди и грозы.

В связи с погодной аномалией в Москве и Подмосковье начал действовать оранжевый уровень погодной опасности. Этот уровень считается предпоследним в шкале метеопредупреждений и указывает на вероятность опасных погодных явлений, способных привести к ущербу и чрезвычайным ситуациям. Помимо столичного региона, аномально жаркая погода ожидается во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве 17 мая был зафиксирован новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков. По его словам, столица столкнулась с аномально сильными дождями. Прежний максимум был зафиксирован в 1904 году. Он оказался почти на семь миллиметров ниже нынешнего показателя.