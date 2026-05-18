День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 10:29

Аномальная жара накроет Москву и Подмосковье в ближайшие пять суток

Гидрометцентр: аномальная жара до +32 градусов придет в Москву 18–22 мая

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7–9 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в течение всей рабочей недели, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. Днем 22 мая воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 32 градусов.

Ближайшие пять суток в столичном регионе будет царить аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7–9 градусов, — сказал собеседник агентства.

По южной и западной периферии атмосферного образования в регион будет поступать воздух с Черного и Каспийского морей. Из-за этого местами возможны кратковременные дожди и грозы.

В связи с погодной аномалией в Москве и Подмосковье начал действовать оранжевый уровень погодной опасности. Этот уровень считается предпоследним в шкале метеопредупреждений и указывает на вероятность опасных погодных явлений, способных привести к ущербу и чрезвычайным ситуациям. Помимо столичного региона, аномально жаркая погода ожидается во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве 17 мая был зафиксирован новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков. По его словам, столица столкнулась с аномально сильными дождями. Прежний максимум был зафиксирован в 1904 году. Он оказался почти на семь миллиметров ниже нынешнего показателя.

Москва
Гидрометцентр
погода
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Приднестровье объяснили указ о российском гражданстве
«Достали перевирать»: Пересильд опровергла слухи о своей дочери
«С ума сошли»: Трамп двумя словами описал идеи Ирана
Кузбассовец предстанет перед судом за поджог квартиры после семейной ссоры
Бывшего начальника регионального МЧС поместили в СИЗО
Американист ответил, возобновятся ли атаки на Иран
«Будет очень важной фигурой»: Трамп ответил на вопрос о возможном преемнике
Таксист-убийца: к какому сроку приговорят душегуба из Челябинска?
Мишустин назвал долю IT в экономике России
Россиянка ослепла после уколов в частной клинике
Украинский дрон убил двух жителей Белгородской области
Поиски Усольцевых: последние новости 18 мая, новые версии исчезновения
Гинеколог дала советы, как справиться с раздражительностью в период ПМС
МВД призвало россиян не делиться личными данными
Поиски Асылханова: последние новости 18 мая, что известно спустя 1,5 месяца
Раскрыт маршрут пораженного хантавирусом круизного лайнера
В России продлили запрет на экспорт одного вида товаров
Экс-гендиректор «Торпедо» признался в подкупе арбитров
Раскрыто состояние девочки из Нижнекамска после нападения бультерьера
Васильевка, Граново, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 мая
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.