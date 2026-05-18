«Не спим и изучаем»: Акиньшина родила ребенка от Козловского

У Козловского и Акиньшиной появился первый совместный ребенок

Оксана Акиньшина и Данила Козловский Оксана Акиньшина и Данила Козловский Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина сообщили в соцсетях о рождении первого совместного ребенка. У пары родился сын, которого назвали Лео.

Спасибо, Оксана, за это чудо, за эти руки, которым можно теперь обхватить небо. 06.05.2026. Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир! Теперь у нас самый ценный подарок на свете, вот только без инструкции по применению. Так что, дальше не спим и изучаем, — написал актер.

Для Акиньшиной Лео стал четвертым ребенком. Ее старший сын Филипп родился в браке с бизнесменом Дмитрием Литвиновым. Подростку исполнилось 16 лет. От кинопродюсера Арчила Геловани у Акиньшиной двое детей — сын Константин и дочь Эми. После объявления о разводе супруги пытались сохранить отношения, однако позже окончательно расстались. У Данилы Козловского есть дочь Ода Валентина от актрисы Ольги Зуевой.

Ранее американская актриса Хейли Стайнфелд и футболист-квотербек Джош Аллен стали родителями. В своих соцсетях знаменитость опубликовала пост с картинкой аиста, который несет младенца. Звезда рассказала, что у них родилась девочка.

