«С ума сошли»: Трамп об «отчаянных» попытках Ирана договориться с США Трамп: Иран отчаянно хочет заключить сделку, которая не устраивает США

Иран хочет отчаянно заключить сделку с Вашингтоном, однако предложения Тегерана не устраивают Белый дом, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Fortune. В разговоре с журналистами республиканец раскритиковал документы, которые иранская сторона отсылает для согласования.

Могу сказать одно — они отчаянно хотят заключить сделку. Но они предлагают сделку, а потом присылают документ, который не имеет ничего общего со сделкой. Я им говорю: «Вы что, с ума сошли?» — сказал американский лидер.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин допустил, что США возобновят атаки на Иран. Он отметил, что при этом Трамп не будет вводить войска.

До этого сообщалось, что Ирак более года тайно предоставлял свою территорию для размещения двух израильских военных баз. По данным источников, подготовка к созданию одного из объектов началась еще в конце 2024 года. Иракские военные вели дистанционное наблюдение за одной из баз и запрашивали дополнительные данные у американской стороны, однако ответа не получили.





