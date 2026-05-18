Американист ответил, возобновятся ли атаки на Иран

Американист Блохин: США могут возобновить атаки на Иран

США могут возобновить атаки на Иран, рассказал «Ридусу» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин. Он отметил, что при этом глава Белого дома Дональд Трамп не будет вводить войска на территорию страны.

Вполне вероятен сценарий новых ударов США по Ирану, поскольку сделка не заключена, а конфликт надо как-то закончить. Такие меры могут стать усилением позиции перед переговорами. Речь идет не об отправке войск, а о бомбардировках, — заявил Блохин.

Американист подчеркнул, что США могут вынудить Тегеран пойти на уступки. По его словам, существует вероятность, что готовность к новым атакам является блефом со стороны Трампа.

Ранее сообщалось, что Пентагон подготовил список потенциальных целей для ударов по Ирану на случай, если Трамп прикажет возобновить войну на Ближнем Востоке. Среди рассматриваемых объектов — энергетическая и инфраструктурная сети страны.