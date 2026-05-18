День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 11:40

Американист ответил, возобновятся ли атаки на Иран

Американист Блохин: США могут возобновить атаки на Иран

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США могут возобновить атаки на Иран, рассказал «Ридусу» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин. Он отметил, что при этом глава Белого дома Дональд Трамп не будет вводить войска на территорию страны.

Вполне вероятен сценарий новых ударов США по Ирану, поскольку сделка не заключена, а конфликт надо как-то закончить. Такие меры могут стать усилением позиции перед переговорами. Речь идет не об отправке войск, а о бомбардировках, — заявил Блохин.

Американист подчеркнул, что США могут вынудить Тегеран пойти на уступки. По его словам, существует вероятность, что готовность к новым атакам является блефом со стороны Трампа.

Ранее сообщалось, что Пентагон подготовил список потенциальных целей для ударов по Ирану на случай, если Трамп прикажет возобновить войну на Ближнем Востоке. Среди рассматриваемых объектов — энергетическая и инфраструктурная сети страны.

Мир
США
Иран
атаки
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС забили тревогу из-за обострения проблемы с кадровым дефицитом в ВСУ
«Гусев вдохнул новую жизнь»: Булыкин оценил выступление «Динамо» в РПЛ
В Дагестане завели уголовное дело за создание взрывчатки и вербовку жителей
Предприниматель рассказала, как изменить отношение к нутрициологам
В Госдуме высказались о разрешении гимнастам из РФ выступать с триколором
Израильские ВМС окружили гуманитарную флотилию в Средиземном море
Атака Израиля по Ливану привела к гибели высокопоставленного командира
На Украине жестоко избили гражданина США
В Госдуме назвали истинную цель атаки ВСУ на Московской регион
Стала известна печальная судьба брошенного в Таиланде пенсионера из России
Град, грозы, ливни и температура до +23: погода в Москве в конце недели
На Солнце сформировался один из самых опасных центров активности
Синоптик пообещала москвичам жаркую рабочую неделю
В Минобороны рассказали, сколько солдат ВСУ потеряли за сутки
Назаров, обида на Добронравова, бездетность: как живет актер Сергей Дорогов
Песков описал отношения России и КНР
«Сняли кофту — весь в разрезах»: ребенка едва не убили возле магазина
Россиянам рассказали, о чем нужно молиться святой Ирине Македонской
Ветеринар дал советы, как подготовить кошку к поездке на дачу
Песков сравнил удары по России и Украине
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.