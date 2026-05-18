В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки для самозанятых Депутат Кирьянов: самозанятые смогут получить скидки на цифровых сервисах

Самозанятые смогут получить скидки, сниженные комиссии, рекламные бонусы и другие преференции на цифровых сервисах, рассказал «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Он отметил, что поддержка самозанятых — это перспективный вклад в развитие страны.

Это люди, которые теперь зарабатывают в правовом поле, выйдя из тени самостоятельно, это еще не малый бизнес, но уже предвестник. Человек может выйти из этой песочницы, открыв бизнес и став полноценным предпринимателем, но может и заниматься тем, чем ему нравится, не масштабируя этот процесс, при этом зарабатывая деньги на содержание себя и своей семьи, — рассказал Кирьянов.

Депутат подчеркнул, что такое нововведение стимулирует самозанятых активнее включаться в систему добровольного страхования. По его словам, самозанятые могут продавать только товары собственного производства.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что часть самозанятых работает в компаниях на постоянной основе. Она подчеркнула, что также зачастую речь идет о подработках.