День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 12:38

В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки для самозанятых

Депутат Кирьянов: самозанятые смогут получить скидки на цифровых сервисах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Самозанятые смогут получить скидки, сниженные комиссии, рекламные бонусы и другие преференции на цифровых сервисах, рассказал «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Он отметил, что поддержка самозанятых — это перспективный вклад в развитие страны.

Это люди, которые теперь зарабатывают в правовом поле, выйдя из тени самостоятельно, это еще не малый бизнес, но уже предвестник. Человек может выйти из этой песочницы, открыв бизнес и став полноценным предпринимателем, но может и заниматься тем, чем ему нравится, не масштабируя этот процесс, при этом зарабатывая деньги на содержание себя и своей семьи, — рассказал Кирьянов.

Депутат подчеркнул, что такое нововведение стимулирует самозанятых активнее включаться в систему добровольного страхования. По его словам, самозанятые могут продавать только товары собственного производства.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что часть самозанятых работает в компаниях на постоянной основе. Она подчеркнула, что также зачастую речь идет о подработках.

Власть
депутаты
самозанятые
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС забили тревогу из-за обострения проблемы с кадровым дефицитом в ВСУ
«Гусев вдохнул новую жизнь»: Булыкин оценил выступление «Динамо» в РПЛ
В Дагестане завели уголовное дело за создание взрывчатки и вербовку жителей
Предприниматель рассказала, как изменить отношение к нутрициологам
В Госдуме высказались о разрешении гимнастам из РФ выступать с триколором
Израильские ВМС окружили гуманитарную флотилию в Средиземном море
Атака Израиля по Ливану привела к гибели высокопоставленного командира
На Украине жестоко избили гражданина США
В Госдуме назвали истинную цель атаки ВСУ на Московской регион
Стала известна печальная судьба брошенного в Таиланде пенсионера из России
Град, грозы, ливни и температура до +23: погода в Москве в конце недели
На Солнце сформировался один из самых опасных центров активности
Синоптик пообещала москвичам жаркую рабочую неделю
В Минобороны рассказали, сколько солдат ВСУ потеряли за сутки
Назаров, обида на Добронравова, бездетность: как живет актер Сергей Дорогов
Песков описал отношения России и КНР
«Сняли кофту — весь в разрезах»: ребенка едва не убили возле магазина
Россиянам рассказали, о чем нужно молиться святой Ирине Македонской
Ветеринар дал советы, как подготовить кошку к поездке на дачу
Песков сравнил удары по России и Украине
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.