«Сняли кофту — весь в разрезах»: ребенка едва не убили возле магазина

В Петербурге медики пытаются спасти подростка, который получил более 20 ножевых ранений от 17-летнего агрессора. На опубликованных в Сети записях видно, что юноша мог бы не выжить, если бы молодого человека с ножом не оттащили очевидцы. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Драка перетекла в поножовщину

По данным «Фонтанки», ЧП произошло в районе Озерки, на парковке у гипермаркета «Окей» на Выборгском шоссе. Издание пишет, что пострадавшему подростку 14 лет. По другим данным, мальчику 15 лет.

По словам очевидцев, сначала возник конфликт, потом драка, которая некоторое время продолжалась в ресторане быстрого питания Rostic’s, пишет Telegram-канал Baza. Затем нападавший достал нож. Подросток кричал: «Убивают, помогите!» Один из свидетелей помогал оттащить юношу, так как агрессор пытался добить его.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что пострадавший прибился к автомобилю, пока агрессор наносил ему удары ножом. Очевидцы тем временем пытались оттащить юношу с ножом от жертвы.

«Скорая увозила его уже совсем тяжелого. Я помогал оттащить его в магазин, так как парень с ножом пытался добить его. Он его раз 10 пырнул, не меньше. Когда мы затащили его в магазин, сняли кофту — он весь в разрезах был», — рассказал свидетель изданию «Мегаполис».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

25 ранений и дыра в легком

По разным данным, у пострадавшего от 23 до 25 ножевых ран. Они пришлись на грудь, живот, поясницу, ягодицу, предплечья, плечи и бедро. Несколько очевидцев занесли мальчика обратно в ТЦ, опасаясь, что нападавший начнет его добивать.

Потерпевший потерял много крови и в больницу был доставлен в шоковом состоянии. Сначала ребенка доставили в Елизаветинскую больницу, но затем перевезли в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса. По данным «Фонтанки», у мальчика повреждено одно легкое и он потерял много крови.

Мать уверена, что спровоцировали

Telegram-канал «В стране» пишет, что мать 17-летнего подростка защищает его. Она утверждает, что конфликт начался после того, как ее сына облили газовым баллончиком и спровоцировали драку. Женщина предполагает, что сын был в состоянии аффекта и не отдавал себе отчет.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», силовики скрутили подозреваемого на той же парковке и доставили в отделение полиции.

Читайте также:

Таксист-убийца: к какому сроку приговорят душегуба из Челябинска?

52 ножевых для школьника: мужчина изуродовал и убил ребенка-собутыльника

«Воткнул нож и провернул»: россиянка выжила после попытки убийства в лесу

Зарезал падчерицу перед свадьбой: мужчина сел на 20 лет за двойное убийство

«Вместе со ртом заклеил нос»: педофил рассказал, как убивал мальчика

Стала сиротой за три недели: судьба сгубила семью двумя ударами