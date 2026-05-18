На Украине жестоко избили гражданина США

Во Львове жестоко избили иностранца, сообщает местная полиция. Полицейские задержали подозреваемого, который попытался скрыться. Им оказался 29-летний житель Днепропетровской области. Как пишет издание «Страна», пострадавшим оказался гражданин США.

Около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что во Львове жестоко избили мужчину. В тот вечер между 30-летним иностранцем и 29-летним жителем Днепропетровской области внезапно возник конфликт, во время которого злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные удары руками и ногами по голове, причинив тяжелые телесные повреждения, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали, — сказано в сообщении.

Ранее актер Одесского академического областного драматического театра Вадим Анохин сообщил в своем блоге, что его избили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и сломали ему палец. Артист уточнил, что у него имеется бронь, но это не спасло от нападения.