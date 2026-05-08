Обучение украинских военнослужащих действиям на радиационно зараженных территориях проводится иностранными инструкторами в учебном центре под Львовом, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». По словам пленного бойца ВСУ из Харькова, в лагере возле села Старичи мобилизованных готовят к работе в зонах радиационного загрязнения.

Пленник выразил уверенность, что истинные цели данных тренировок отличаются от официально заявленной «защиты на случай применения Россией ядерного оружия». В палаточном городке на границе с Польшей подготовка организована как для обычных пехотинцев, так и для профильных специалистов. Иностранные кураторы обучают солдат методикам ведения операций в условиях техногенных катастроф.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил мнение, что западные страны могут тайно поставить Киеву ядерные боеприпасы, инсценировав их приобретение у транснациональных преступных группировок. По словам главы региона, президент Украины Владимир Зеленский, вероятнее всего, задействует данный вид вооружения сразу после его получения.