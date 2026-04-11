Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 09:22

Сальдо раскрыл, как Украина может обзавестись ядерным оружием

Сальдо: Зеленский может получить ЯО от Запада под видом покупки у террористов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Запад может передать Украине ядерное оружие, а после заявить, что Киев сам купил его у международных террористов, выразил мнение губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский с высокой долей вероятности применит такое вооружение, если оно попадет к нему в руки.

Международный терроризм дошел до такой степени возможностей, что может быть передать — передадут, а потом объявят, что [Зеленский] где-то купил за деньги у террористов. Мы же видим, как пропаганда западная работает. Сколько фильмов с сюжетом, где самое опасное оружие продается и перепродается, — считает Сальдо.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отмечала, что Советский Союз ни при каких условиях не допустил бы наличия ядерного оружия у Украины. Так она прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского, пожалевшего об отказе Киева от ядерного арсенала в 1994 году.

До этого член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько выразил мнение, что Украина непременно напала бы на Россию при наличии ядерного оружия. По его словам, рассуждения Зеленского о ядерном оружии можно рассматривать как желание вовлечь НАТО в противостояние с Москвой.

Россия
Херсонская область
Владимир Сальдо
ядерное оружие
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.