Пассажира арестовали за попытку насильно поцеловать стюардессу

Полиция на испанском острове Майорка задержала 44-летнего австрийца, который домогался стюардессы после рейса из Мюнхена, передает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK). Инцидент произошел 3 июня, но подробности стали известны только сейчас.

Мужчина летел на популярный курорт Европы с группой друзей и вел себя вызывающе на протяжении всего двухчасового полета. После приземления он попытался силой обнять и поцеловать стюардессу. Затем австриец покинул самолет, но другие пассажиры и члены экипажа сразу же вызвали помощь.

На место прибыли сотрудники Гражданской гвардии Испании, которые с помощью камер видеонаблюдения смогли установить личность нарушителя и отследить его до отеля. Австриец был задержан и признал свою вину. В результате он получил штраф в размере €360 (29,9 тыс. рублей) и предписание покинуть Майорку.

Ранее жителя Франции обвинили в домогательствах к спящей попутчице на рейсе авиакомпании Swiss International Airlines. По информации журналистов, инцидент произошел на рейсе из Швейцарии в США. Сначала мужчина отвергал обвинения, но после того, как узнал о многочисленных свидетелях и видеозаписях, заявил, что просто прикоснулся к женщине и не посчитал это чем-то серьезным.