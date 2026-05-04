04 мая 2026 в 11:00

Сотрудники ТЦК избили украинского актера с бронью от мобилизации

Сотрудники ТЦК сломали палец актеру драмтеатра в Одессе Вадиму Анохину

Сотрудники ТЦК Украины Сотрудники ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Актер Одесского академического областного драматического театра Вадим Анохин сообщил в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что его избили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и сломали ему палец. Артист уточнил, что у него была бронь, но это не спасло его от агрессии со стороны военкомов.

Я избит сотрудниками ТЦК. Полиция не приехала до сих пор. Скорая не приезжала, несмотря на то, что человек полз по улице Черноморского казачества. <...> В больнице еще я вот за это должен заплатить. 300 гривен (512 рублей. — NEWS.ru) врачу мало, — рассказал он.

Анохин отметил, что после нападения сотрудники ТЦК около часа удерживали его, не давая вызвать скорую помощь. По его словам, действия военкомов сопровождались оскорблениями и унижениями. В итоге мужчину доставил в больницу случайно проезжавший мимо полицейский. По данным пострадавшего, у него диагностирован закрытый перелом левой руки со смещением. Актер написал заявление по факту случившегося.

Ранее в Волынской области Украины подрались сотрудники ТЦК и строители. Как рассказали очевидцы, военкомы применили газовые баллончики, однако это не спасло ситуацию — им пришлось сбежать с места происшествия.

