04 мая 2026 в 09:31

Одесситы обрадовались задержанию сотрудников ТЦК

Пушилин: одесситов обрадовали задержания коррумпированных сотрудников ТЦК

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жители Одессы с воодушевлением восприняли новость о задержании сотрудников местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) за коррупционную деятельность, сообщил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, украинцы прекрасно осведомлены о существующих теневых схемах в системе мобилизации.

Пушилин добавил, что коррупция в военкоматах стала массовым явлением, вызывающим острое социальное напряжение в украинском обществе. Он отметил, что за возможность избежать отправки на фронт установлены фиксированные суммы, которые варьируются в зависимости от этапа задержания.

Все прекрасно понимают, расценки известны: сколько стоит выйти из «бусика» (автобуса. — NEWS.ru), когда только произошло задержание, сколько стоит выйти, когда уже попал непосредственно в сам военкомат — ТЦК, и сколько стоит уже потом распределиться не в штурмовые подразделения, — резюмировал глава ДНР.

Ранее российские силовики предупредили, что на Украине ожидается новая волна ужесточения мобилизационных мероприятий. Изменения касаются работы территориальных центров комплектования и пересмотра отсрочек для студентов.

Европа
Украина
Одесса
ТЦК
Денис Пушилин
мобилизация
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
