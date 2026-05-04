Жители Одессы с воодушевлением восприняли новость о задержании сотрудников местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) за коррупционную деятельность, сообщил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, украинцы прекрасно осведомлены о существующих теневых схемах в системе мобилизации.

Пушилин добавил, что коррупция в военкоматах стала массовым явлением, вызывающим острое социальное напряжение в украинском обществе. Он отметил, что за возможность избежать отправки на фронт установлены фиксированные суммы, которые варьируются в зависимости от этапа задержания.

Все прекрасно понимают, расценки известны: сколько стоит выйти из «бусика» (автобуса. — NEWS.ru), когда только произошло задержание, сколько стоит выйти, когда уже попал непосредственно в сам военкомат — ТЦК, и сколько стоит уже потом распределиться не в штурмовые подразделения, — резюмировал глава ДНР.

Ранее российские силовики предупредили, что на Украине ожидается новая волна ужесточения мобилизационных мероприятий. Изменения касаются работы территориальных центров комплектования и пересмотра отсрочек для студентов.