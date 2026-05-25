25 мая 2026 в 02:25

Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2026 году

Экономист Балынин: россиян ждут трехдневные выходные с 12 по 14 июня

Россиян в июне ждут последние длинные выходные в 2026 году, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Трехдневный отдых будет приурочен к празднованию Дня России.

Россиян в июне ждут заключительные в 2026 году трехдневные выходные (с 12 по 14 июня), — заявил Балынин.

Ранее сообщалось, что в июне некоторые граждане РФ получат пенсии досрочно из-за длинных выходных по случаю Дня России. Согласно источнику, зачисление выплат на карту происходит с 3 по 25 число. День России празднуют 12 июня.

Кроме того, до конца 2026 года российских граждан ожидают три сокращенные рабочие недели, следует из производственного календаря. Первая из них, четырехдневная, выпадает на период с 8 по 11 июня.

Кроме того, адвокат Олег Зернов обратил внимание, что работа в праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере. Норма закреплена в Трудовом кодексе РФ. Это касается как сдельщиков, так и работников на окладе. Если работодатель отказывается оплачивать труд в праздники по двойному тарифу, сотрудник имеет право обратиться в трудовую инспекцию.

Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2026 году
