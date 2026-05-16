В июне пенсии выплатят досрочно из-за одного фактора В июне пенсии выплатят досрочно из-за длинных выходных по случаю дня России

В июне некоторые граждане РФ получат пенсии досрочно из-за длинных выходных по случаю Дня России, сообщила доктор экономических наук Наталья Проданова. По словам профессора РЭУ им. Плеханова, которые приводит ИС «Вести», зачисление выплат на карту происходит с 3 по 25 число. День России празднуют 12 июня.

Из-за праздника тем пенсионерам, которые обычно получают выплаты 12, 13 или 14 числа, стоит ожидать досрочного зачисления средств — в последний рабочий день перед выходными, то есть 11 июня, — отметила она.

Ранее сообщалось, что получить пенсионные накопления единовременной выплатой почти в 440 тыс. рублей можно при условии достижения возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами, если размер их ежемесячной накопительной пенсии составляет не более 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Как уточнил экономист Игорь Балынин, в 2026 году он увеличился до 16 288 рублей.

До этого экономист Евгений Змиев заявил, что сейчас россиянам выгоднее всего держать деньги в рублях. По его словам, на валютные вклады в стране могут наложить дополнительные ограничения и это грозит финансовыми убытками.