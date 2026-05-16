Стало известно об освобождении населенных пунктов в Харьковской области Минобороны РФ: российские войска освободили Боровую и Кутьковку под Харьковом

Российские войска освободили населенный пункт Кутьковка в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. По информации ведомства, также под контроль ВС РФ перешло село Боровая в том же регионе. Успеха удалось добиться подразделениям группировки войск «Запад».

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что российские войска начали наступать широким фронтом на запад Харьковской области. По его словам, этого удалось добиться благодаря полному освобождению территории Луганской Народной Республики. Он отметил, что российские военные уже вошли в первые населенные пункты на этом направлении и начали бои за Дружелюбовку, Чернещину и Новый Мир.

До этого Минобороны России сообщило, что под контроль российских войск перешел населенный пункт Чаривное в Запорожской области. Также в ведомстве проинформировали, что армия освободила населенный пункт Чайковка в Харьковской области.