Российская армия в течение суток поразила объекты энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины, передает пресс-служба Минобороны. Также, по данным ведомства, были поражены пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Для выполнения задач были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Нанесено поражение объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, местам сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что население Каменец-Подольского Хмельницкой области обвинило власти города и командование подразделений Вооруженных сил Украины в присвоении денег. Как уточнили в силовых структурах России, соответствующие средства были предназначены для солдат, находящихся в Сумском районе.